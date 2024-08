Loi sur l’architecture au Tchad : L’ONAT et le gouvernement tracent la voie de l’urbanisme

Sous le haut patronage du ministère de l'Aménagement du Territoire, de l'Habitat et de l'Urbanisme, l'Ordre National des Architectes du Tchad (ONAT) a organisé ce 23 août 2024 un atelier de validation de la loi sur l'architecture au Tchad, ce qui marque un moment décisif pour la profession.



Dans son allocution, le président de l'ONAT, Senoussi Ahmat Senoussi, a insisté sur l'importance de l'architecture comme pilier du bien-être collectif. Il a rappelé que l'architecture, au-delà de son aspect esthétique, joue un rôle crucial dans la structuration de notre mode de vie et doit répondre aux défis contemporains tels que la durabilité, l'environnement et l'urbanisation rapide.



"La loi sur l'architecture que nous allons examiner représente une avancée significative vers la reconnaissance de notre rôle en tant qu'architectes, ainsi que l'importance de notre contribution à la société", a déclaré Senoussi Ahmat Senoussi. Il a ajouté que cette législation vise à établir un cadre juridique clair et protecteur pour la profession, tout en veillant à ce que les projets architecturaux répondent aux normes de qualité, de sécurité et d'esthétique.



Senoussi Ahmat Senoussi a également souligné que cette loi ne doit pas être perçue comme une contrainte, mais comme une opportunité de renforcer la collaboration entre l'État et les professionnels, d'encourager des synergies créatives, et de promouvoir un environnement bâti qui réponde aux besoins de la population. "Nous pouvons bâtir des espaces qui non seulement satisfont les exigences techniques, mais qui inspirent également les générations futures", a-t-il affirmé.



La conseillère en urbanisme du ministère de l'Aménagement du Territoire, de l'Habitat et de l'Urbanisme, représentant le ministre Rayhana Adam Saleh, a, de son côté, salué cet atelier lors de son mot d'ouverture. Elle a souligné l'importance de cet événement pour favoriser le partage de connaissances et l'expression des idées et préoccupations des participants.



Cet atelier marque une étape cruciale dans la démarche collective visant à faire de l'architecture un pilier du développement durable et harmonieux du Tchad. Les discussions et décisions qui en découleront devraient tracer la voie pour une profession plus structurée et reconnue, au service de l'avenir du pays.