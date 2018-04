Lomé accueille un Sommet extraordinaire de la CEDEAO

Lomé, le 13 avril 2018- À l’initiative du Président de la République SEM Faure Essozimna Gnassingbé, Président en exercice de la Conférence des chefs d’Etat et de gouvernements de la Communauté Economique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), un sommet extraordinaire de l’organisation sous régionale se tient à Lomé ce 14 avril. Plusieurs chefs d’Etat sont arrivés dans la capitale togolaise ce vendredi. Il s’agit notamment des présidents libériens et béninois.



Cette session essentiellement consacrée à la crise bissau-guinéenne fait suite à une visite de travail de la délégation ministérielle de la CEDEAO à Bissau le 11 avril 2018 et aux recommandations de la précédente session tenue à Addis-Abeba en janvier dernier.



Au cours des travaux, le Chef de l’Etat togolais et ses homologues de l’espace CEDEAO vont échanger lors d’un huis clos, autour de la situation sociopolitique en Guinée-Bissau et faire le bilan de la mise en œuvre des différents accords.



Ils aborderont également les questions concernant la situation dans plusieurs pays de la sous-région ouest-africaine.



Le chef de l’Etat SEM Faure Essozimna Gnassingbé, qui veut faire de la CEDEAO un havre de paix, s’est personnellement investi pour parvenir à la résolution durable de la crise en Guinée-Bissau. Il a rencontré à plusieurs reprises le Président José Mario Vaz et d’autres acteurs politiques de ce pays frère.