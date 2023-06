Lutte contre le braconnage et les zoonoses : le plan d'investissement du Tchad en discussion

Lors de son allocution, Ahmat Brahim Siam, Directeur Pays de l'African Park Network-Tchad, a rappelé l'origine de ce Plan d'Investissement qui découle de la déclaration de N'Djamena sur la transhumance. Cette déclaration a été adoptée lors de la Conférence Internationale des Ministres en charge de la Sécurité, de la Défense des Aires Protégées et de la Lutte contre le Braconnage et les autres activités criminelles, tenue du 23 au 25 janvier 2019 dans la capitale tchadienne. Pour concrétiser cette initiative, deux réunions ont été organisées en juillet et novembre 2021 pour élaborer le plan, suivies d'une réunion du comité ad hoc le 11 avril 2023 afin de soutenir ce processus.



Mme Nénodji Madingar, Directrice Générale du Ministère de l'Environnement, a souligné que les Plans d'Investissement Pays élaborés par les États membres des blocs géologiques Centrale et Ouest découlent des recommandations de la "Déclaration de N'Djamena". Cette déclaration fait suite à la Conférence Internationale des Ministres en charge de la Défense, de la Sécurité et des Aires Protégées, qui a mis l'accent sur la lutte contre le braconnage et les autres activités criminelles transfrontalières.



Le Tchad, à l'instar des autres pays du Bloc Centre, a désormais son propre Plan d'Investissement Pays, un document stratégique visant à assurer une gestion durable des ressources naturelles. Ce plan contribuera également à faciliter une transhumance paisible, tant au niveau national que transfrontalier, tout en garantissant un financement pérenne pour une gestion durable du pastoralisme, un secteur essentiel de l'économie nationale qui améliore les conditions de vie des acteurs impliqués. Les contributions apportées lors de cet atelier contribueront à améliorer la qualité du Plan d'Investissement Pays du Tchad, en intégrant les préoccupations soulevées par la "Déclaration de N'Djamena" en faveur d'une transhumance transfrontalière apaisée.