Macky Sall a "excellé en tant que voix africaine défendant les priorités africaines"

"Il est temps de surmonter les réticences et de déconstruire les récits qui persistent à confiner l'Afrique aux marges des cercles de décision", a déclaré M. Sall, qui est également président du Sénégal.



Le discours de M. Sall portait sur la nécessité d'accorder à l'Afrique des sièges permanents au Conseil de sécurité des Nations unies afin que, comme il l'a dit, "l'Afrique puisse enfin être représentée là où sont prises les décisions qui concernent 1,4 milliard d'Africains."



Mais c'était loin d'être la première fois qu'il appelait la communauté mondiale à rechercher et à prendre en compte les perspectives africaines. Dès le début de son mandat d'un an en tant que président de l'Union africaine, en février dernier, M. Sall a déclaré qu'il souhaitait voir des partenariats internationaux justes et équitables qui accueillent les contributions africaines au lieu de rejeter les priorités africaines.



"Notre continent ne peut pas être un champ qui est le festin des autres", a déclaré M. Sall lors de son discours inaugural.



Il s'est également prononcé en faveur d'une plus grande représentation africaine au sein du G20, qui ne compte pour l'instant qu'un seul membre africain (l'Afrique du Sud). Le multilatéralisme doit "servir les intérêts de tous", a affirmé M. Sall en octobre, ou il subira "une perte de légitimité et d'autorité".

Je félicite le président Sall pour son travail inlassable, non seulement pour insister sur le fait que la communauté mondiale écoute et respecte les questions africaines, mais aussi pour faire prendre conscience de ce que sont ces questions.



Il a présenté les besoins et les priorités de l'Afrique - notamment le développement des infrastructures, un meilleur accès aux vaccins COVID-19, la sécurité alimentaire et la fin de la pauvreté énergétique - devant des dirigeants du monde entier, du président chinois Xi Jinping au président américain Joe Biden. Il a fait de même lors d'événements mondiaux, notamment le sommet du G20 de 2022 et la conférence sur le climat COP27.