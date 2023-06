Mahamat Deby en route pour un sommet à Paris

Le président de transition Mahamat Idriss Deby a quitté N’Djamena ce 20 juin 2023 pour Paris. Dans la capitale française, le chef de l’Etat participera au Sommet pour un nouveau pacte financier mondial, informe la Présidence.



L’événement prévu du 22 au 23 juin 2023, regroupera plusieurs Chefs d’Etat et de gouvernement, Responsables des organisations internationales et Représentants du secteur privé et de la société civile.



L’objectif est de jeter les bases d’un nouveau système financier pour relever les défis communs du 21ème siècle, en particulier la lutte contre les inégalités, le changement climatique et la protection de la biodiversité. Le Sommet de Paris est décliné en 6 tables-rondes de haut niveau et 40 événements parallèles auxquels le Tchad sera représenté.