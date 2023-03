Mahamat Deby : le plan national de développement 2024-2028 du Tchad bientôt lancé

Le président Deby a souligné que la mise en oeuvre de ce plan d'action est en droite ligne avec la vision 2030 du Tchad, intitulée "Le Tchad que nous voulons". Il a également évoqué les mécanismes qui en découlent, notamment le plan national de développement 2024-2028 qui sera lancé à la fin de l'année en cours.



Cette conférence offre donc un cadre décisif pour les pays les moins avancés, notamment le Tchad. Le président a appelé à la coopération et au soutien de la communauté internationale pour la mise en oeuvre de ce plan d'action crucial pour le développement durable des pays les moins avancés.



Le plan d'action de Doha vise à aider les pays les moins avancés à sortir de la pauvreté et à renforcer leur résilience face aux chocs économiques et environnementaux. Il comprend des engagements en matière de développement durable, notamment la lutte contre la pauvreté, l'investissement dans l'éducation et la santé, ainsi que la promotion de la croissance économique inclusive et durable.