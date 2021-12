Mahamat Idriss Deby devient le 2e général d’armée de l’histoire du Tchad

Le président du Conseil militaire de transition (CMT), Mahamat Idriss Deby, est désormais le seul officier en vie à avoir le grade de général d’armée. Il est apparu ce 1er décembre avec cinq étoiles sur le treillis et le képi à la Place de la nation pour la commémoration de la journée de la liberté et de la démocratie.



Officiellement à la tête du pays depuis le 20 avril 2021, après l’annonce du décès au combat du défunt président Idriss Deby Itno, Mahamat Idriss Deby passe du grade de général de corps d’armée (4 étoiles) à général d’armée. C’est le grade le plus haut de l’armée tchadienne. Il est suivi de la distinction de Maréchal.



Le défunt président Idriss Deby Itno a été le premier officier tchadien à obtenir le grade de général d’armée, avant de devenir Maréchal du Tchad.



Formé en France et au Groupement des Écoles militaires inter-armées (GEMIA), Mahamat Idriss Deby a plusieurs faits d’armes à son actif, à commencer par la bataille d’Amdam en 2006 contre la rébellion.



Au sein de l’opinion publique, le doute s’installe sur les intentions d’après transition du PCMT.