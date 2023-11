Malawi : la BAD priorise l’énergie, les transports, l’eau et les chaînes de valeur agricoles dans sa stratégie 2023-2028

Le Conseil d’administration du Groupe de la Banque africaine de développement a approuvé, le 16 novembre 2023 à Abidjan, le Document de stratégie pays (DSP) pour le Malawi pour la période 2023-2028. La stratégie est axée sur deux domaines prioritaires : améliorer l’infrastructure économique pour développer l’industrie en investissant dans l’énergie, les transports, l’eau, l’assainissement et l’hygiène ; et soutenir la diversification économique en développant les chaînes de valeur agricoles.



« L’objectif principal du Document de stratégie pays (DSP 2023-2028) consiste à promouvoir une croissance inclusive et durable grâce à l’agro-industrialisation, à l’amélioration de la connectivité et au renforcement de la compétitivité », a déclaré Leïla Mokaddem, directrice générale de la Banque africaine de développement pour l’Afrique australe. « La Banque continuera d’approfondir son engagement avec le Malawi pour consolider davantage les impacts en matière de développement, comme envisagé dans la politique de “Vision du Malawi 2063” », a-t-elle ajouté.



Macmillan Anyanwu, le responsable du bureau pays du Groupe de la Banque au Malawi a souligné que « la Banque prévoit d’augmenter son financement dans le secteur des transports pour améliorer la connectivité nationale et régionale et faciliter l’accès aux marchés d’intrants et de produits pour les acteurs économiques, en particulier les agriculteurs, réduire les coûts de transport et renforcer l’intégration régionale ». « La Banque soutiendra également les efforts visant à renforcer la résilience aux changements climatiques en utilisant des technologies et des matériaux éco-intelligents dans les projets routiers et l’entretien durable des routes », a-t-il ajouté. À l’issue des projets proposés dans ce secteur, environ 350 000 personnes supplémentaires auront accès à des réseaux routiers améliorés.



S’agissant du secteur de l’énergie, les interventions de la Banque soutiendront les efforts du pays visant à élargir l’accès à l’électricité via des systèmes électriques en réseau et hors réseau, et à réduire les pannes de courant et le coût de l’électricité. La Banque aidera en outre, le Malawi à s’interconnecter aux pôles énergétiques régionaux afin d’améliorer d’environ 35% la sécurité énergétique et l’accès à une électricité plus abordable, ainsi qu’à accroître la capacité de production d’électricité du secteur privé.



Pour le second domaine prioritaire, le soutien de la Banque contribuera à développer l’agrobusiness par des actions complémentaires en vue d’améliorer la productivité, de renforcer le développement des chaînes de valeur prioritaires, notamment le secteur manufacturier, et de soutenir la diversification économique et les réformes politiques. Pour atteindre cet objectif, les interventions de la Banque africaine de développement porteront sur des investissements intégrés, y compris l’augmentation des surfaces irriguées, l’adoption de technologies agricoles améliorées telles que la mécanisation, la diversification des cultures et des systèmes alimentaires, l’agro-transformation et la stimulation du secteur privé.



En fin septembre 2023, le portefeuille actif du Groupe de la Banque africaine de développement pour le Malawi comprenait 18 projets pour des engagements de 222,7 millions de dollars américains.