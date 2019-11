Mali : 13 militaires français tués dans le crash de deux hélicoptères

La Présidence française a annoncé mardi la mort de 13 militaires français dans la région de Liptako, au Mali dans un accident de deux hélicoptères. L'accident tragique a eu lieu lors d'une opération de combat contre des djihadistes. Les deux hélicoptères seraient entrés en collision.



Il s'agit de six officiers, six sous-officiers et un caporal chef.



Le chef de l'Etat Emmanuel Macron a salué le "courage" de ces "soldats morts pour la France."



L'armée française intervient au Sahel dans le cadre de l'opération Barkhane, aux côtés notamment du Tchad.



Le poste de commandement interarmées de théâtre est basé à N'Djamena, au Tchad.



Depuis 2014, la France et le Tchad ont payé un lourd tribut au Mali dans le cadre de cette lutte contre le terrorisme.



Lors du Forum de la paix de Paris, le chef de l'Etat tchadien Idriss Déby a appelé à une plus grande implication de la communauté internationale, mettant en garde contre un risque d'embrasement du continent africain face à la menace terroriste.