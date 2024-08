Mali : Alerte sur la montée historique du fleuve, un record depuis 57 ans

Au mardi 20 août 2024, les hauteurs d’eau mesurées à Sofara sur le Bani et à la confluence du Bani et du Niger à Mopti sont respectivement de 6,02 m et 5,90 m. Selon les autorités hydrauliques, il faut remonter à 1967 pour retrouver des niveaux comparables, où les crues exceptionnelles avaient atteint 4,67 m et 5,18 m à la même date. Face à cette situation critique, Mali Météo a émis une alerte, incitant les riverains à prendre les mesures nécessaires pour se protéger des inondations. Amadou Diakité, chef du service des observations et prévisions météorologiques, a confirmé que les récentes précipitations, combinées aux lâchers d’eau du 13 août, ont contribué à cette situation alarmante.



Malgré les mesures de précaution prises par certains habitants, l'inquiétude demeure palpable dans les localités de Mopti et Youwarou. Les résidents appellent à une intervention gouvernementale urgente face à la montée des eaux. Un jeune riverain a exprimé ses craintes : « Les rivières et les mares sont pleines, et on prévoit encore une montée des eaux. Cela nous inquiète énormément. » Un autre a ajouté : « Si le niveau continue d’augmenter, cela pourrait entraîner de graves conséquences. » Certains ont tenté de se protéger en remplissant des sacs de sable et d’argile, mais la situation reste précaire.



Rappelons que, récemment, la direction nationale de l’hydraulique a partiellement ouvert les vannes du barrage de Sélingué dans la région de Bougouni, ajoutant à la complexité de la gestion de cette crue exceptionnelle.