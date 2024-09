Mali : Célébration du 64e Anniversaire de l'IndépendanceLe 22 septembre 2024, le Mali a célébré le 64e anniversaire de son accession à l'indépendance lors d'une cérémonie grandiose présidée par le Colonel Assimi GOÏTA, Président de la Transition et C

Message du Colonel GOÏTA

À l'issue du défilé, le Colonel Assimi GOÏTA a exprimé sa volonté de préserver la souveraineté du Mali face aux défis actuels. Il a affirmé : « nous célébrons aujourd’hui les 64 ans de l’indépendance de notre pays sous le signe de la grande résilience et de la reconquête de notre souveraineté. »



Le Président de la Transition a également souligné l'importance de la lutte contre le terrorisme, déclarant que le Mali, en collaboration avec ses partenaires de la Confédération des États du Sahel (AES), mettra tout en œuvre pour éradiquer cette menace. Il a dénoncé les récentes attaques terroristes visant l'École de la Gendarmerie et l'Aéroport comme des tentatives désespérées d'affaiblir le moral des troupes : « nous allons traquer ces groupes armés de jour comme de nuit jusqu’à ce que notre pays soit totalement débarrassé de cette menace. »



Appel à l'Union et à la Collaboration

Le Colonel GOÏTA a salué l’engagement des populations maliennes, qui continuent de soutenir activement les Forces Armées Maliennes (FAMa) dans leur mission de protection du territoire. Il a encouragé l’union sacrée autour des Forces de défense et de sécurité, en insistant sur la nécessité d'un soutien constant des populations et des partenaires : « nous sommes ouverts à tous nos partenaires dans un esprit de gagnant-gagnant et de respect mutuel. »



Le Chef suprême des Armées a terminé son allocution en honorant la mémoire des victimes civiles et militaires, tout en réaffirmant sa détermination à poursuivre le combat pour la paix, la sécurité et le développement du Mali : « Une fois de plus, bonne fête d’indépendance à toutes les Maliennes et à tous les Maliens ainsi qu’à nos partenaires. »



Cette célébration a non seulement marqué un tournant dans l’histoire du pays, mais a aussi renforcé la résilience et l’unité du peuple malien face aux défis à venir.