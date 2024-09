Mali / Chine : Rencontre entre Assimi Goïta et Xi Jinping

Assimi Goïta, président de la transition malienne, a rencontré Xi Jinping, président de la République populaire de Chine. Bien que les détails des discussions n'aient pas été précisés, cet échange vise généralement à renforcer la coopération bilatérale dans divers domaines, tels que le développement économique, la sécurité et les infrastructures.



Cette rencontre souligne l'importance croissante des partenariats entre les nations africaines et la Chine, en particulier dans le cadre du développement et de la lutte contre les défis communs.

Cette rencontre entre les deux dirigeants reflète les efforts pour renforcer les liens entre le Mali et la Chine dans le cadre du Sommet Sino-Africain.