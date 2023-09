Mali : Départ de derniers gendarmes burkinabés de la Minusma

La résolution 2690 du Conseil de sécurité des Nations unies du 30 juin 2023 a mis fin au mandat de la Mission de paix (Minusma) et demandé son retrait du Mali au plus tard le 31 décembre 2023. C’est alors dans cette lancée que les 126 derniers gendarmes Burkinabès qui étaient encore à Gao, ont quitté le Mali les 25 et 27 septembre dernier.



Leur départ du Mali marque ainsi la fin de la présence du Burkina Faso dans la mission onusienne au Mali.



« En dépit d’un contexte sécuritaire complexe, caractérisée par une forte pression des groupes armés terroristes sur les populations et un fort taux de criminalité dans les villes de Gao et d’Ansongo, les casques bleus burkinabè ont démontré un engagement inébranlable pour la paix, la sécurité et la stabilité dans cette région. C’est pour avoir bien mené leur mission que ces hommes et femmes de la Gendarmerie burkinabé ont été honorés le 5 septembre 2023 de la médaille des Nations unies, symbole de leurs efforts au service de la Paix au Mali », a souligné la Minusma.



Déployée pour la première fois dans la région de Gao en 2015 sous la bannière de la Police des Nations unies, « les gendarmes burkinabé y ont servi dans un climat sécuritaire instable » et « ont veillé à la sécurité des populations civiles, effectuant des patrouilles à Gao et dans la ville limitrophe d’Ansongo ainsi qu’aux abords des sites de déplacés internes ».