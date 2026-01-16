Mali : Interdiction totale du journal « Jeune Afrique » sur tout le territoire national

Le ministre de l’Administration territoriale et de la Décentralisation, le Général de Division Abdoulaye Maïga, a signé une décision interdisant immédiatement et totalement : la circulation, la distribution et la vente du journal Jeune Afrique sous toutes ses formes sur l’ensemble du territoire malien.



Motifs invoqués : Accusations fallacieuses et subversives contre le Mali (notamment sur la question des hydrocarbures), Apologie du terrorisme, Allégations non fondées d’exactions contre une partie de la population, visant les autorités des pays de l’Alliance des États du Sahel (AES) et les forces armées burkinabè, Manque d’objectivité et d’équilibre journalistique, Partialité, discours orienté, diffamation et incitation à la haine.



Toute personne qui contreviendrait à cette interdiction s’expose aux sanctions prévues par la réglementation en vigueur. La mesure prend effet immédiatement (date de signature : 16 janvier 2026).