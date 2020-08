Mali : L'Imam Mahmoud Dicko ne sera "candidat de rien" en 2023

Le leader de la contestation au Mali, l'imam Mahmoud Dicko, a assuré mardi, au micro de RFI, qu'il ne se présentera pas à la prochaine élection présidentielle.



"En 2023, je ne serai candidat de rien !", a déclaré celui à qui l'on prête parfois des ambitions présidentielles. Il fait ainsi taire les rumeurs.



L'imam Mahmoud Dicko est à la tête du M5, un mouvement de contestation de l'actuel chef de l'État Ibrahim Boubakar Keïta. Depuis plusieurs, des manifestations mobilisent des milliers de citoyens, appelant à la démission du président de la République.



Ce mardi, de nouvelles "agitations" sont à craindre à Bamako. L'ambassade de France a d'ailleurs recommandé, dans un communiqué, de rester chez soi.



Certaines sources évoquent une possible mutinerie et des coups de feu inhabituels dans la capitale. Maliweb parle de l'enlèvement du ministre de l'Économie et des Finances à son bureau.