Mali : La Télévision Française LCI interdite pendant deux mois

Cette décision fait suite à des "manquements récurrents" de la chaîne dans le traitement de l'information concernant le Mali, selon le gouvernement malien. Le ministère de la Communication a indiqué que LCI a "porté atteinte à l'image du Mali" et "alimenté la désinformation" à plusieurs reprises dans ses reportages.



Cette sanction s'inscrit dans un contexte de tensions diplomatiques entre le Mali et la France ces derniers mois, les autorités maliennes accusant parfois les médias français de partialité dans leur couverture de la situation sécuritaire et politique du pays.



La suspension de LCI est vue par certains observateurs comme un avertissement du gouvernement malien envers les médias étrangers, les incitant à davantage de prudence et d'objectivité dans leurs reportages sur le Mali.



Ni LCI ni le gouvernement français n'ont pour le moment réagi officiellement à cette interdiction de diffusion sur le territoire malien.