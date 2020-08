Mali : Le Tchad "condamne le coup de force" et rejette "tout changement anticonstitutionnel"

Le ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement, Chérif Mahamat Zene, a déclaré mardi soir, sur Twitter, que "le Tchad condamne le coup de force en cours au Mali et réaffirme son rejet de tout changement anticonstitutionnel."



Le Tchad "appelle les militaires à libérer le président Ibrahim Boubakar Keïta et son premier ministre."



Il demande également aux militaires de regagner leurs casernes et dit soutenir la médiation de la CEDEAO, tout en appelant au dialogue.



Le chef de l'État malien et son premier ministre ont été arrêtés mardi après-midi par des militaires mutins et conduits dans un camp militaire à proximité de la capitale Bamako.



Le Mali traverse une crise politique depuis plusieurs semaines et fait face à une contestation populaire.



L'ONU, l'Union Africaine, l'Union européenne, la CEDEAO, les USA et la France ont également condamné la tentative de coup d'État. Le conseil de sécurité de l'ONU doit se réunir mercredi en urgence.