Mali - Lutte contre le terrorisme : Les FAMa neutralisent Abdoulwahab Ould Choghib, un des plus grands dirigeants de Daesh au Sahel

La mort d'Abdoulwahab Ould Choghib, l'un des plus grands dirigeants de Daesh en cette région, a été annoncée suite à une opération aéroportée menée avec succès par les forces militaires maliennes. Selon un communiqué des FAMa, "un chefs et deux de ses lieutenants ont été neutralisé, deux pick-ups et 13 motos camouglées ont également été détruites". Cette nouvelle a été accueillie avec soulagement et fierté par la population malienne qui lutte depuis des années contre la menace terroriste.



Selon les informations rapportées par Malinewstv, Inarabane est reconnu comme l'un des bastions principaux de Daesh au Sahel, servant de base pour planifier et exécuter des opérations meurtrières dans toute la région. La neutralisation d'Abdoulwahab Ould Choghib ainsi que de treize autres terroristes lors de cette opération représente un coup dur pour Daesh et marque un tournant majeur dans la lutte antiterroriste au Sahel.



En plus de la mort d'Ould Choghib, l'opération menée par les FAMa a également abouti à l'arrestation du frère du terroriste abattu. Cette double réussite démontre non seulement la force et la détermination des forces armées maliennes mais aussi leur capacité à coordonner efficacement leurs activités sur le terrain.



Outre ces résultats remarquables sur le plan humain, l'action des FAMa s'est également traduite par la destruction de cinq pick-ups fortement armés appartenant aux terroristes ainsi qu'une vingtaine de motos utilisées pour faciliter leurs mouvements.