Mali-Russie : le président de la Transition accorde une audience à Iounous-Bek Evkourov

Le président de la Transition du Mali, le colonel Assimi Goïta, chef de l’État a accordé une audience au vice-ministre russe de la Défense, le colonel-général Iounous-Bek Evkourov, le lundi 04 juin 2023, à Koulouba.



Accompagné d’une forte délégation, M. Evkourov est à Bamako, pour une visite d’amitié et de travail.



Au centre des échanges, le renforcement de la coopération en matière de défense et de sécurité entre les deux pays et la situation sécuritaire au Sahel.