Mali : des frappes aériennes détruisent des objectifs terroristes au Nord de Diangassagou

L'Etat-major général des Armées du Mali informe l'opinion que des frappes aériennes ont ciblé et détruit des objectifs terroristes pendant des opérations de surveillance du territoire national comme suit.



En effet, dans la matinée du 28 janvier 2025, la surveillance des mouvements d’une colonne de motos a permis de localiser et détruire deux objectifs terroristes, y compris un regroupement d'une quinzaine de combattants terroristes à Ouro Mali, à 12 km au Nord de Diangassagou, région de Bandiagara.



Par ailleurs, dans l'après-midi du 28 janvier 2025, l'exploitation des renseignements a permis de cibler un important plot logistique terroriste dans le secteur de Nebket El Kech à 100 km au Nord de Razelma, région de Tombouctou, avec la destruction confirmée d’un véhicule, d'un stock de carburant et la neutralisation de plusieurs combattants terroristes.



Enfin, l'État-major général Armées rassure que les opérations militaires continuent.