Mali : la CEDEAO condamne les attaques terroristes contre les installations militaires à Bamako

Dans un communiqué rendu public ce 18 septembre 2024, la CEDEAO dit avoir « suivi avec consternation les informations sur les attaques terroristes djihadistes de ce mardi 17 septembre 2024 contre des installations militaires à Bamako au Mali, qui ont fait des victimes et de nombreux dégâts matériels. »



A la suite de ces tristes événements, la CEDEAO présente ses sincères condoléances au gouvernement et au peuple de la République du Mali, ainsi qu'aux familles des victimes.



Par ailleurs, « elle tient à réaffirmer sa ferme condamnation de toute attaque terroriste qui menace la paix et la sécurité des populations de la région ouest africaine ».



Enfin, la CEDEAO souhaite réitérer son ferme engagement en faveur de toute initiative visant à œuvrer pour la paix, la sécurité et la stabilité dans la sous-région.