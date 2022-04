Mali : la Russie livre deux hélicoptères de combat neufs et des radars pour l'armée

Le cargo Russe transportant les deux hélicoptères de combats et les radars, s'est immobilisé sur le tarmac de l'aéroport international Président Modibo Keita à 00h45.



"Nous recevons ce deuxième lot d'équipements militaires en provenance de la Russie. C'est la manifestation d'un partenariat très fructueux avec l'État Russe. C'est aussi la manifestation d'une volonté politique très forte d'équiper l'armée en malienne en moyen conséquent pour qu'elle puisse être en mesure de mener à bien sa mission de défense de l'intégrité territoriale, de protection des personnes et de leurs biens, la paix et le retour de la sécurité sur l'ensemble du territoire national", a affirmé le général de division Oumar Diarra.