Mali : lancement de la solution informatique sécurisée pour les missions diplomatiques

Le président de la Transition, le général d’armée Assimi Goïta, chef de l’État, a présidé le mardi 18 février 2025, au palais de Koulouba, la cérémonie de lancement de la solution informatique sécurisée dans les missions diplomatiques et postes consulaires du Mali à l’étranger.



Cette cérémonie s’est déroulée en présence du Premier ministre, de l’honorable président du Conseil National de la Transition, du ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, ainsi que de plusieurs membres du gouvernement. Le doyen du corps diplomatique, les ambassadeurs accrédités au Mali, ainsi que les représentants du corps consulaire et des organisations internationales étaient également présents.



Cette innovation technologique s’inscrit dans la volonté du président de la Transition, exprimée à Sikasso, le 22 juin 2024, de promouvoir la digitalisation et l’efficience de l’administration publique malienne.



Selon les précisions du ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Abdoulaye Diop, le lancement de cette solution informatique « est le signal d’une administration qui se veut performante, qui vise à s’améliorer en renforçant le système de suivi et d’évaluation, et qui s’emploie à disposer de cadres responsabilisés et formés aux nouvelles technologies, pour le bien-être de nos populations et des usagers, maliens comme étrangers, de notre administration nationale ».



Cette solution informatique sécurisée, destinée aux missions diplomatiques et postes consulaires maliens à l’étranger est une « œuvre entièrement malienne ». Elle est le fruit de la collaboration entre plusieurs administrations, poursuivant une même ambition : traduire en actions concrètes, au bénéfice des populations maliennes et des usagers internationaux, la vision d’une administration moderne, performante, accessible à tous, selon les précisions du ministre Diop.



Au cours de la présentation des performances de cette plateforme numérique, les membres de l’administration malienne, les ambassadeurs, les représentants du corps consulaire et des organisations internationales ont pu découvrir que cette plateforme offrira aux Maliens établis à l’étranger « un accès sécurisé à des actes d’État civil, des documents administratifs, d’identité et de voyage, de manière transparente, conformément à une procédure de prise de rendez-vous conçue pour éviter toute lourdeur bureaucratique ».



Elle facilitera également les démarches des usagers étrangers souhaitant, par exemple, séjourner au Mali pour des raisons familiales, touristiques ou d’investissement. Le ministre Abdoulaye Diop a précisé que les demandes de visas seront désormais entièrement informatisées, permettant aux services impliqués dans la collecte, l’analyse et le traitement des requêtes de coopérer plus efficacement.



Cette innovation contribuera également à renforcer la sécurité nationale, grâce à un traitement rigoureux des données personnelles et à la mise en place de dispositifs de contrôle avancés. Le ministre Abdoulaye Diop a souligné la dimension proactive de cette plateforme, qui ne se limitera pas à répondre aux besoins actuels.



Elle permettra également d’assurer, à terme, une harmonisation avec le système de visa confédéral de l’AES, dénommé « Visa Liptako », dès son lancement officiel. Enfin, il convient de noter que cette solution informatique sécurisée permettra de réaliser des économies d’échelle en réduisant significativement certaines dépenses de l’État. Ces ressources pourront ainsi être réorientées, indique Abdoulaye Diop, vers des actions prioritaires en lien avec le bien-être des populations maliennes.