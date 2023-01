Mali : le chef de la diplomatie et la commission de l'UA discutent du processus de transition et de la paix

Le ministre Diop a partagé les informations sur les réalisations du processus de transition, telles que l'adoption du calendrier de la transition de 24 mois, l'adoption et la promulgation de la loi électorale, la création de l'Autorité Indépendante de Gestion des Elections, l'élargissement du CNT pour assurer l'inclusivité, l'élaboration de l'avant-projet de la nouvelle Constitution, la création d'une Commission de suivi des réformes politiques et institutionnelles et la mise en place d'un Cadre de Concertation entre l'administration, les partis politiques et la Société civile.



Quant au processus de paix et à la lutte contre le terrorisme, les deux personnalités ont mis en avant l'amélioration de la sécurité sur le territoire national, le retour progressif de l'administration et des services sociaux de base dans les zones touchées par le terrorisme, le retour des réfugiés et des personnes déplacées internes, la mise en œuvre de l'Accord de paix et l'adoption de la Stratégie nationale de stabilisation des régions du Centre.



Le Ministre Diop a également souligné la dynamique positive enclenchée par l'adoption du chronogramme de la Transition et les avancées réalisées. Le Président de la Commission de l'Union Africaine s'est quant à lui félicité des progrès réalisés pour le retour à l'ordre constitutionnel prévu en 2024. Sa visite au Mali est considérée comme une consultation, une écoute et un soutien de l'Union Africaine au processus de transition.



Le Président de la Commission de l'Union Africaine a également salué la libération des 49 Ivoiriens et exhorté les autorités de la Transition à poursuivre les efforts pour la restauration de la paix et la stabilité dans le pays. Le Ministre Diop a enfin appelé l'attention sur la situation humanitaire préoccupante dans plusieurs localités du Mali.