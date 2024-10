Mali : le gouvernement de la Transition condamne « l’attaque barbare » perpétrée contre l’armée tchadienne

Dans un communiqué signé du ministre d'Etat, ministre de l'Administration territoriale et de la Décentralisation, porte-parole du gouvernement, « le gouvernement de la Transition de la République du Mali a appris avec une profonde consternation l'attaque terroriste contre une base des Forces de Défense et Sécurité Tchadiennes, dans la nuit du 27 octobre 2024, dans la localité de Barkaram, une île située à l'ouest de Ngouboua dans le département de Kaya, province du Lac ».



A cette occasion, « le gouvernement de la Transition se tient aux côtés du gouvernement de la République du Tchad pour condamner avec la plus grande vigueur cette attaque lâche et barbare qui a visé une base militaire occasionnant une quarantaine de morts et de nombreux blessés parmi les soldats ».



En cette douloureuse circonstance, le général d'Armée Assimi Goita, président de la Transition, chef de l'Etat, le gouvernement et le peuple du Mali expriment leurs sincères condoléances et leur profonde compassion à Mahamat Idriss Deby Itno, président de la République du Tchad, chef de l'Etat et chef suprême des Armées, au gouvernement, au peuple tchadien, aux familles des victimes et adressent leurs souhaits de prompt rétablissement aux personnes blessées.



« Face à cet acte barbare, le gouvernement de la Transition réitère sa détermination à poursuivre avec la République du Tchad une lutte commune contre le terrorisme, sous toutes ses formes », conclut le communiqué du gouvernement malien.