AFRIQUE Mali : le président de la Transition au chevet des familles vulnérables à l’approche du mois de ramadan

Alwihda Info | Par Info Alwihda - 14 Février 2025





La délégation des œuvres sociales du président de la Transition, le général d’Armée Assimi Goïta, a procédé, ce jeudi 13 février 2024, à la remise de kits alimentaires aux familles vulnérables des communes III et IV du district de Bamako.



Cette remise entre dans le cadre de l’opération ramadan, menée chaque année dans le sillage du mois sacré des communautés musulmanes. Conduite par Aguibou Dembélé, conseiller spécial du président de la Transition chargé des œuvres sociales, la délégation comprenait deux chargés de mission du président et un représentant de la direction administrative et financière de la Présidence.



La cérémonie s’est déroulée également en présence des autorités administratives, traditionnelles et coutumières, ainsi que de la directrice du Développement social et de l’Economie solidaire de Bamako et du chef de cabinet du gouverneur du district de Bamako.



Cette année, l’opération ramadan du président de la Transition a connu une augmentation majeure, avec 150 kits alimentaires distribués, contre 100 l’année dernière, selon les précisions de Aguibou Dembélé. Chaque kit comprend 50 kg de riz, 50 kg de mil, 50 kg de sucre et 20 litres d’huile.



« L’objectif est d’inciter les Maliens à l’entraide afin d’atténuer les souffrances de nos concitoyens, surtout en cette période où la solidarité est primordiale », a souligné M. Dembélé, avant de formuler des prières pour les Forces de défense et de sécurité, ainsi que pour la paix et la stabilité au Mali. A



vant le début de la cérémonie en commune IV, une minute de silence a été observée en mémoire des victimes civiles et militaires tombées pour la patrie. Le coordinateur des chefs de quartier de cette commune a salué cette initiative d’assistance humanitaire du président de la Transition : « Le chef de l’État qui pense à son peuple, mérite tous les remerciements. Nous prions pour la paix et la stabilité et pour un bon déroulement du mois de ramadan ».



Dans la même veine, Mme Djiré Mariam Diallo, maire de la commune III, a exprimé sa reconnaissance au président de la Transition. Elle a souligné dans son allocution l’importance de ces remises de kits alimentaires en cette veille de ramadan : « Cette cérémonie est la preuve de la volonté du président de la Transition de soutenir les plus vulnérables. Ce geste permettra aux bénéficiaires de bien entamer le mois de ramadan ».



Elle a également rendu un vibrant hommage aux victimes civiles et militaires du terrorisme et formulé des vœux de prompt rétablissement pour les blessés. Le président de la délégation spéciale de la commune IV, M. Chacka Camara, a profité de cette occasion pour dresser un bilan des œuvres sociales du président de la Transition dans sa commune.



« Cette cérémonie marque la deuxième tournée de la délégation des œuvres sociales dans ma commune, après le lancement des installations solaires au centre de dialyse. Nous avons également bénéficié de la transformation de notre CSREF en hôpital et de la rénovation de notre école publique », a-t-il expliqué.



M. Camara a exhorté le peuple malien à soutenir la Transition, rappelant que les autorités actuelles se sacrifient pour le bien-être de tous les citoyens. Il a également appelé à plus de responsabilité sur les réseaux sociaux et encouragé la population à faire preuve de solidarité : « Nous devons nous soutenir pour redonner à ce pays toute sa souveraineté ».



Les bénéficiaires, émus et reconnaissants, n’ont pas caché leur joie. Moussa Konaté, l’un d’eux, a exprimé sa gratitude : « Ce geste nous va droit au cœur. Nous formulons des prières pour le président de la Transition et pour tout le peuple malien ». De son côté, Mme Hawa Thiero, également bénéficiaire, a déclaré : « Que Dieu bénisse le président Assimi Goïta, qui se bat jour et nuit pour la paix, la stabilité et la souveraineté du Mali. Nous prions pour la réussite de cette Transition ».



En sa qualité de porte-parole des bénéficiaires, Mme Saran Kaba Bouaré a adressé un message de remerciement collectif. Elle a souligné l’impact de ces œuvres sociales sur la vie des populations les plus vulnérables. Dans son allocution, M. Aguibou Dembélé a précisé que cette opération ramadan, dans le cadre des œuvres sociales du président de la Transition, concerne 2 500 familles au total.



Il a rappelé que cet élan de solidarité, voulu par le président Assimi Goïta, s’inscrit dans une vision globale d’entraide et de soutien, en particulier à l’approche du mois sacré de ramadan. « Le président de la Transition a souhaité, en cette veille de ramadan, apporter son soutien aux familles vulnérables. Ce geste, au-delà de l’aide alimentaire, est une invitation à la solidarité nationale », a précisé M. Dembele.







