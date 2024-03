Mali : le président engage le dialogue avec la diaspora pour le développement de l’Afrique

Dr Frannie LEAUTIER, Porte-parole de la délégation et éminente personnalité tanzanienne, a partagé les grandes lignes des discussions avec la presse. L’accent a été mis sur l’impératif de passer à l’action concrète, de changer les mentalités pour s’organiser efficacement autour des enjeux majeurs tels que la fédération des activités de la diaspora et des Afro-descendants pour le développement de l’Afrique, ainsi que l’importance des investissements dans des secteurs clés comme la nutrition, l’agriculture, les infrastructures intégratives, la santé, l’éducation, et la culture.



L’engagement de la diaspora africaine, investissant plus de 100 milliards de dollars sur le continent, dépasse aujourd’hui l’aide internationale, soulignant ainsi son rôle fondamental dans l’économie africaine. Ce moment a également été l’occasion de réfléchir sur le potentiel africain, comme évoqué dans les discussions inspirantes sur l’ouvrage de Paul Kammogne Fokam « Et si l’Afrique se réveillait ? »



Le Président GOÏTA a remercié les participants pour leur travail assidu, tout en rappelant l’importance de la sécurité pour le développement du continent. Il a également souligné le rôle significatif de la diaspora malienne dans l’élaboration des politiques actuelles du pays. Cette audience a non seulement été un moment de reconnaissance du travail accompli mais aussi un appel à la continuité de l’engagement pour le bien-être de l’Afrique.