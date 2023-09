Mali : plus de 3 200 nouveaux militaires sous-officiers prêts à servir dans la Police nationale

Au cours de cette période exigeante, les élèves sous-officiers de la 29ème promotion du corps de police ont démontré leur courage, leur dévouement, ainsi que leur détermination à maîtriser les règles et les fondements de la discipline militaire et des responsabilités d'un agent de police.



La cérémonie de remise des diplômes à la 29ème promotion des Militaires Élèves Sous-officiers de Police s'est tenue le jeudi 7 septembre 2023 à l'École Nationale de Police Capitaine Amadou TOURE, également connue sous le nom de Gandhi, à N'Tomikôrôbougou. L'événement a été présidé par le ministre de la Sécurité et de la Protection Civile, le Général de Brigade Daoud Aly MOHAMMEDINE, et a réuni de nombreuses personnalités militaires et paramilitaires, ainsi que les familles des nouveaux diplômés.



La promotion, baptisée en l'honneur du feu Adjudant-Chef de police Athanase KONE, se compose de 3 239 diplômés, dont 1 014 femmes. Ils ont suivi une formation rigoureuse, combinant une formation de base commune de cinq mois et une formation professionnelle de onze mois. Le ministre de la Sécurité et de la Protection Civile a souligné que cet ajout d'effectifs renforce la Police Nationale dans sa mission de relever les défis sécuritaires auxquels le pays est confronté.



S'adressant aux nouveaux militaires sous-officiers, le Général de Brigade Daoud Aly MOHAMMEDINE a rappelé l'importance de la rigueur et de l'esprit de sacrifice dans leur futur métier. Il les a prévenus que le métier des armes demande un dévouement total, avec peu de temps pour la vie de famille et le repos, mais que leur engagement est essentiel pour assurer la sécurité nationale.