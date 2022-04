Mali : un service national obligatoire pour les jeunes intégrés à la fonction publique

Au total, cette 2e cohorte compte 700 recrues dont les formations avaient démarré le 5 octobre 2021 au Centre d’Instruction de Bafô, dans la région de Ségou. Durant six mois, ces jeunes ont bénéficié des formations tactiques, photographiques, d’armement. Ils ont appris aussi à aimer et à servir loyalement leur pays à travers une formation civique et physique.



« Cette formation s’inscrit dans la droite ligne de la refondation de notre système de gouvernance en général et plus particulièrement celle relative à la Défense et à la Sécurité », a confié le Président de la Transition au cours d’une interview qu’il a bien voulu accorder à la presse.



À travers cette formation, a précisé le Chef de l’État, « Nous entendons inculquer l’esprit de patriotisme, l’esprit de civisme, le sens de nos valeurs et surtout la défense de la patrie » à ces jeunes. Selon le Président GOÏTA, « ces désormais ex-recrues du Service National des Jeunes (SNJ) pourraient servir de croix de transmission entre la population et l’État dans le cadre de la collaboration entre les Forces Armées de Défense et de Sécurité ».



Le Chef de l’État a saisi également cette occasion pour indiquer que « désormais tous ceux qui sont retenus dans la fonction publique passeront par ce processus avant de rejoindre leurs lieux de déploiement dans le cadre de l’administration ».



Selon ses précisions, le Gouvernement est en train « de travailler sur la création de la Réserve opérationnelle concernant la Défense opérationnelle du territoire. Cette Réserve sera rattachée au ministère de la Défense pour des besoins de déploiement sur le théâtre des opérations en cas de nécessité ».