Marché d'ouvrages hydrauliques : des entreprises invitées à se rapprocher du ministère de l'Environnement

Le directeur général du ministère de l'Environnement, de l'Eau et de la Pêche, Mahamat Alifa Moussa, a demandé vendredi, dans un communiqué, à toute entreprise ou société adjudicataire d'un marché de réalisation d'ouvrages hydrauliques à se rapprocher dès lundi 11 novembre prochain du cabinet du ministre.



Les entreprises ou sociétés concernées sont celles dont les paiements ne sont pas totalement effectués, et qui sont en cours de réalisation ou ont achevé -dans les différentes provinces du pays- un marché d'adduction d'eau potable à source d'énergie thermique ou solaire, stations pastorales, forages équipés de pompe à motricité humaine, barrages, mares, etc.



Elles doivent être munies "des documents techniques et financiers nécessaires."