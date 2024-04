Marche sportive de sensibilisation contre le paludisme au Tchad

Cette marche, qui a parcouru les principales artères de la ville de N'Djamena, a été l'occasion de sensibiliser la population aux dangers du paludisme et aux moyens de s'en protéger. Les participants, composés du personnel du PNLP, de l'unité de gestion des projets, de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) bureau du Tchad, de l'ONUSIDA, des élèves des écoles de football et des différents acteurs engagés dans la lutte contre le paludisme, ont scandé des slogans tels que :"Le paludisme est une maladie grave, mais évitable." "Utilisons les moustiquaires imprégnées de longue durée d'action." "Consultons immédiatement un médecin en cas de fièvre."



La présence des autorités et des partenaires à cette marche sportive témoigne de leur engagement dans la lutte contre le paludisme. Le Tchad est l'un des pays les plus touchés par cette maladie en Afrique. En 2022, on estimait à 10 millions le nombre de cas de paludisme au Tchad, dont environ 30 000 décès.



Le ministère de la santé publique et de la prévention appelle l'ensemble de la population à se mobiliser pour lutter contre le paludisme. En adoptant des gestes simples, tels que l'utilisation de moustiquaires imprégnées et la consultation immédiate en cas de fièvre, chacun peut contribuer à réduire l'incidence de cette maladie.



La marche sportive organisée par le PNLP dans le cadre de la journée mondiale de lutte contre le paludisme a été une belle réussite. Elle a permis de sensibiliser la population aux dangers du paludisme et aux moyens de s'en protéger. Il est important que chacun continue à s'engager pour lutter contre cette maladie qui continue de faire trop de victimes.