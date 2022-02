Mariam Mahamat Nour présente ses mémoires : "Aljawahara, une fille du Sahel tchadien"

Mariam Mahamat Nour souligne que bon nombre de ses sœurs pensent que si l'on est femme, l'on ne peut rien faire à part le foyer. Elle explique à ses sœurs femmes qu'il faut juste supprimer les complexes de supériorité et d'infériorité pour atteindre le sommet rêvé.



Mariam Mahamat Nour est native de Bili (Province du Chari-Baguirmi). Diplômée de troisième cycle en sciences économiques de l'Université nationale de Côte d'Ivoire (DEA en développement et commerce international) et de l'Université Marien Ngouabi de Brazzaville au Congo (DES en Théories Economiques), Mariam Mahamat Nour à des connaissances approfondies et diversifiées dans le domaine du développement avec plus de 30 ans d'expérience dans l'administration publique, notamment 12 ans à différents postes ministériels et 14 ans aux Nations Unies.