Maroc : Le Roi Mohammed VI appelle au respect des mesures contre la Covid-19

Le Roi Mohammed VI a adressé jeudi soir un discours à la Nation à l’occasion du 67ème anniversaire de la Révolution du Roi et du Peuple pour saluer l’état d’esprit des Marocains qui ont fait preuve d’engagement collectifs dans la lutte contre la pandémie de coronavirus.



Selon le Roi du Maroc Mohammed VI, "au cours de cette période de crise, nous avons réussi, par nos efforts conjoints, à atténuer l’impact sanitaire et ses conséquences économiques et sociales."



Par ailleurs, il indique que cette maladie ne fait aucune distinction entre population rurale et population urbaine, ni entre enfants, jeunes et personnes âgées. « La réalité est qu’une frange importante de la population ne respecte pas les mesures sanitaires préventives adoptées par les pouvoirs publics comme le port du masque, l’observation des règles de distanciation sociale, l’utilisation des produits d’hygiène et de désinfection », déplore-t-il.



Selon lui, ces comportements pourraient être compris si les outils de prévention étaient, soit indisponibles sur le marché, soit coûteux. Mais, il se trouve que l’État s’est scrupuleusement attaché à fournir ces produits en abondance et à des prix très raisonnables.



Le Roi du Maroc Mohammed VI souligne que pour sortir de la situation actuelle et relever le défi de la lutte contre la pandémie, chacun devra observer une conduite civique, exemplaire et responsable.



En 1953, la volonté du Roi Mohammed VI et le Roi Hassan II était à la base d’une révolution historique dont le mot d’ordre fut le rejet solennel des plans coloniaux. "Ils étaient animés du patriotisme sincère, esprit de sacrifice, solidarité et loyauté, telles furent les vertus électives de cette glorieuse épopée qui visait à faire émerger un Maroc libre et indépendant", rappelle le Roi.