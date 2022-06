Maroc : le Togo annonce l'ouverture d'un consulat général à Dakhla

Le ministre togolais des Affaires étrangères, de l’Intégration africaine et des Togolais de l’extérieur, Robert Dussey, a annoncé mardi à Rabat, l’ouverture prochaine d’un consulat général de son pays à Dakhla.



M. Dussey a fait cette annonce lors d’un point de presse conjoint avec le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita et ce, à l’issue de leur rencontre tenue en marge de la participation du chef de la diplomatie togolaise à la première réunion ministérielle des États africains atlantiques.