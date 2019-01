Maroc : réhabilitation de l’ancienne médina de Rabat pour sa valorisation

La visite du Roi Mohammed VI lundi dernier dans le cadre du programme de réhabilitation de l’ancienne médina de Rabat, un des points stratégiques du programme intégré « Rabat Ville Lumière, Capitale Marocaine de la Culture », vise à donner une forte impulsion aux efforts de mise en valeur de cet espace à haute valeur patrimoniale, pour préserver le cachet architectural de la médina de Rabat, inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO. De même, il s'agit de promouvoir son rayonnement culturel et touristique, tout en améliorant les conditions de vie et de travail de ses habitants.



L’ancienne médina de Rabat a connu plusieurs travaux qui ont mobilisé des investissements de l’ordre de 625 millions de dirhams. Cela en concerne des projets de traitement de la rue Lagza, de la restauration des murailles de la Kasbah des Oudayas, de traitement de l’avenue El Masra, d’aménagement de terrains de sport de proximité au niveau de Bab Chellah, de la construction d’une galerie commerciale et de la consolidation de la falaise d’El Mellah.



La réhabilitation de l’ancienne médina de Rabat est élaborée conformément aux hautes autorités royales qui s’inscrit dans le programme de la nouvelle génération visant à valoriser et à améliorer l’accessibilité de la médina et de renforcer son attractivité, à travers notamment la construction de deux parkings souterrains près de « Bab El Had » et « BabChellah », d’une capacité globale de 1090 places de stationnement et l’aménagement des places autour du marché central et de Bab El Had.