Maroc : un match en hommage aux victimes du séisme en Turquie et en Syrie organisé par la FRMF

Ce match a été joué vendredi 10 février 2023 à Rabat entre les journalistes africains et les jeunes de l'Agence Marocaine de Coopération Internationale (AMCI) et s'inscrivait dans le cadre du programme "Média Tour" organisé pour promouvoir la candidature du Maroc en vue de l'accueil de la Coupe d'Afrique des Nations (CAN) 2025.



La FRMF a souhaité exprimer sa compassion aux victimes du tragique séisme en jouant ce match solidaire. Le bilan du séisme ne cesse de s'alourdir et s'élève désormais à près de 20 000 morts. Le match s'est déroulé dans une atmosphère de recueillement et de sobriété pour honorer les victimes de cette tragédie.



La FRMF a également voulu mettre en contribution les journalistes présents au Maroc, dans le cadre du programme "Média Tour", pour sensibiliser sur l'importance de la solidarité en période de crise. Ce match amical a été l'occasion de montrer l'unité et la solidarité envers les personnes touchées par ce séisme meurtrier.