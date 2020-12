Médecine et santé : Le Tchad va bénéficier de l'appui d'Israël

Le directeur général du ministère de la Santé publique et de la Solidarité nationale, Dr. Ismaël Barh Bachar, a reçu lundi une délégation de l'Agence israélienne pour la coopération au développement (MASHAN) du ministère israélien des Affaires étrangères.



La délégation israélienne est conduite par l’ambassadeur Daniel Zohar Zonshein.



L'Agence israélienne pour la coopération au développement œuvre dans le domaine de la médecine, la santé publique et la préparation aux situations d’urgences.



Elle entend appuyer le ministère de la Santé publique et de la Solidarité nationale dans le domaine du renforcement et de l'appui aux initiatives stratégiques telles que : l’appui au renforcement des pôles des hôpitaux interprovinciaux de référence, les urgences médicales, la formation des médecins spécialistes en chirurgie cardiovasculaire, néphrologie, anesthésie réanimation neurochirurgie, la biologie médicale oncologie, la maintenance des équipements biomédicaux, la gestion de service de santé et la pharmacologie/pharmacovigilance.



Un jumelage des hôpitaux est également prévu pour favoriser le partage d’expérience.