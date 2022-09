Médecine : "le Tchad a besoin de spécialistes", Abdelkerim Kodbé

Abdelkerim Kodbé, participant au dialogue national, alerte sur des potentiels conflits qui pourraient naître d'ici 2050 pour l'accès à l'eau.



"Des rapports prédisent que d'ici 2050, la bande sahélienne sera frappée par la crise d'accès à l'eau mais le Tchad sera épargné. On aura des pays voisins (Soudan, Niger Nigeria, Mauritanie) qui seront frappés. Des éleveurs de ces zones vont traverser vers le Tchad", explique Abdelkerim Kodbé.



"25 ans dans la vie d'une nation, c'est demain. Peut-on s'approprier ces documents et faire de la prévention pour éviter des potentiels conflits qui vont endommager le Tchad ?", suggère l'intervenant.



S'agissant du système éducatif, Abdelkerim Kodbé appelle à revoir la stratégie : "quand vous regardez un peu le développement du Tchad par rapport à notre système éducatif, il y a un divorce. On nous fait sortir des cadres d'universités qui sont des généralistes. Si l'on prend la médecine, le Tchad a besoin de spécialistes. Il serait intéressant de pouvoir lier notre développement à notre système éducatif au niveau supérieur".



Il préconise également un contrôle des produits alimentaires pour vérifier la toxicité et prévenir d'éventuelles maladies qui pourraient apparaître dans les prochaines années.