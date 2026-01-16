Médias : Le Mali interdit officiellement le journal Jeune Afrique sur son territoire

Le divorce est désormais consommé entre les autorités de la transition malienne et le groupe de presse international Jeune Afrique. Dans un climat de tensions persistantes sur le traitement de l'information liée au Sahel, le gouvernement a franchi un nouveau palier en interdisant toute présence physique du support dans le pays.









Un réquisitoire sévère contre la ligne éditoriale



La décision administrative s'appuie sur une série de griefs particulièrement graves, reflétant la volonté de l'État de contrôler strictement le récit national :



Accusations de subversion : Le journal est accusé de porter des « accusations fallacieuses et subversives », allant jusqu'à l'« apologie du terrorisme » dans certains de ses articles.

Atteinte à l'image des populations : Les autorités dénoncent des informations « déséquilibrées et diffamatoires » visant certaines communautés locales ainsi que des responsables régionaux.

Haine et partialité : Le texte officiel pointe une « absence d’objectivité » et une incitation à la haine, remettant en cause la neutralité journalistique du média.







Un contexte de souveraineté informationnelle



Cette interdiction s'inscrit dans une tendance plus large observée depuis plusieurs mois, où le Mali, à l'instar d'autres pays de l'Alliance des États du Sahel (AES), durcit le ton envers les médias internationaux. Pour Bamako, il s'agit de protéger l'opinion publique contre ce qu'elle qualifie de « guerre de l'information ».







Cette mesure entraîne :



Le retrait immédiat des exemplaires des kiosques. L'interdiction de distribution par les prestataires logistiques. Une surveillance accrue des contenus numériques relayés localement.









Les conséquences pour le paysage médiatique



L'interdiction de Jeune Afrique, l'un des titres les plus influents du continent, marque un tournant. Si les autorités estiment défendre la dignité nationale, les organisations de défense de la liberté de la presse s'inquiètent, de leur côté, d'un rétrécissement de l'espace démocratique et de l'accès à une information plurielle.

