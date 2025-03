Menaces soudanaises : L'armée tchadienne réagit et brandit son droit de riposte légitime

Depuis 2004, l'armée Tchadienne a pris des mesures pour accueillir des militaires soudanais en détresse à Adré et à Koulbous, avec certains rapatriés et d'autres toujours hébergés dans les casernes nationales. En plus de fournir un refuge, les forces armées Tchadiennes sécurisent les camps de réfugiés soudanais et soutiennent les opérations humanitaires dans plusieurs provinces, affirmant leur engagement envers la protection des personnes vulnérables.



Cependant, l'escalade récente des tensions par des hauts gradés soudanais, y compris des menaces directes contre le territoire Tchadien et la légitimation d'attaques contre des infrastructures critiques, a été vigoureusement contestée par l'État-Major Général des Armées Tchadiennes. Le général Acheikh a déclaré que ces actions sont perçues non seulement comme une provocation mais aussi comme une déclaration de guerre, entraînant une possible riposte légitime de la part de l'Armée Nationale Tchadienne.



L'armée Tchadienne se prépare à défendre son territoire et assure qu'elle utilisera tous les moyens nécessaires pour protéger la nation et maintenir la sécurité de ses citoyens. Le général Acheikh a également mis en garde l'armée soudanaise contre toute tentative de perturbation de la paix et a attribué la responsabilité pleine et entière de ces actes belliqueux aux autorités civiles et militaires soudanaises.