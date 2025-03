Meram Mahamat Taher Djibert : une veuve transforme la tragédie en espoir pour d'autres

La présidente de l'Association des Veuves et Orphelins du Tchad (AVOT), Madame Meram Mahamat Taher Djibert, veuve du défunt Dr Abdelaziz Brahim Abdelkerim, médecin du président Mahamat Idriss Déby Itno, est une femme tchadienne engagée. Devenue veuve à un jeune âge, elle a transformé sa douleur en force pour soutenir ceux qui, comme elle et ses enfants, ont perdu un être cher.



Fondatrice de l'AVOT, elle a créé cette association pour offrir un soutien moral, matériel, et social aux veuves et orphelins. À travers des activités telles que la formation, l'accompagnement psychologique, l'aide financière, et la sensibilisation, elle œuvre pour l'autonomie des veuves et le bien-être des orphelins. Son fils aîné, encore jeune, participe activement à chaque initiative, ce qui lui permet d'inculquer des valeurs de responsabilité, de résilience et de générosité dès son plus jeune âge.



« La douleur appartient à celui qui la porte et non à celui qui la regarde. On ne peut comprendre la douleur d'une personne profondément si on ne l'a pas éprouvée soi-même », explique-t-elle. « Je suis veuve et mère d'orphelins, et je suis donc la mieux placée pour les comprendre. »



Aujourd'hui, Madame Meram Mahamat Taher Djibert poursuit la mission de l'AVOT avec espoir, cherchant à bâtir une communauté plus solidaire où chaque veuve et orphelin trouve soutien et réconfort. Elle appelle le chef de l'État, Mahamat Idriss Déby Itno, ainsi que les ONG, organismes et personnes de bonne volonté à soutenir son association en contactant le numéro : 66764519.