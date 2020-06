Meurtre de George Floyd aux USA : Le Tchad "très choqué et écœuré"

Le ministère des Affaires étrangères du Tchad s'est félicité jeudi de la requalification, par le Procureur général de Minnesota, hier 3 juin 2020, des charges retenues contre le policier Derek Chauvin, inculpé pour « meurtre » au lieu d’être poursuivi pour « Homicide involontaire », suite à la mort de George Floyd le 25 mai dernier à Minneapolis, aux USA.



"Très choqué et écœuré par cette mort", le Tchad réaffirme sa "ferme condamnation de toute violence, surtout celle à caractère raciste", selon le porte-parole du ministère des Affaires étrangère, Ahmat Abdallah Kindji.



Il salue la position du Procureur général qui durcit les charges contre tous les policiers impliqués dans la mort de George Floyd. "C’est un début de réponse aux réclamations légitimes des manifestants."





Le ministère des Affaires étrangères "salue les initiatives des autorités des États Unis d’Amérique visant à apaiser les tensions et à faire triompher la justice. Le racisme et les violences racistes n’ont droit de cité nulle part dans le monde d’aujourd’hui."