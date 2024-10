Migration climatique : l'OIM et le Tchad renforcent leur partenariat

Lors d'une rencontre qui s'est tenue le 30 octobre dernier à N'Djamena, M. Preyntjens, chef de mission de l'OIM au Tchad, a échangé avec Hassan Bakhit Djamous, ministre de l'Environnement, de la Pêche et du Développement Durable. Les deux personnalités ont abordé les enjeux majeurs liés à la migration climatique et ont souligné l'importance d'impliquer la jeunesse dans la recherche de solutions durables.



Le Tchad, pays sahélien particulièrement vulnérable aux changements climatiques, est confronté à une intensification des phénomènes météorologiques extrêmes tels que les sécheresses, les inondations et la désertification. Ces événements naturels ont des conséquences directes sur les moyens de subsistance des populations, les poussant à migrer en quête de meilleures conditions de vie.



L'OIM et le ministère tchadien de l'Environnement ont convenu de renforcer leur collaboration pour faire face à ces défis complexes. Les deux institutions ont notamment évoqué l'élaboration de politiques publiques adaptées. Il s'agit de mettre en place des politiques qui prennent en compte les enjeux de la migration climatique et qui visent à renforcer la résilience des communautés.



Les jeunes sont particulièrement vulnérables aux impacts des changements climatiques. Il est donc essentiel de les sensibiliser à ces enjeux et de les impliquer dans la recherche de solutions.



Les acteurs locaux, notamment les autorités administratives et les organisations de la société civile, doivent être dotés des moyens nécessaires pour faire face aux défis de la migration climatique.



La migration climatique pose de nombreux défis, tant pour les pays d'origine que pour les pays d'accueil. Il est essentiel de mettre en place des mécanismes de coopération internationale pour faire face à ce phénomène complexe.