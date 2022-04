Migration des jeunes du Kanem en Libye : la question préoccupe les autorités de la province

Pour le gouverneur du Kanem, le général Ousman Brahim Djouma, cette problématique "devrait interpeller chaque tchadien". L'État et les parents "sont interpellés car le Tchad se voit vider de ses gros bras", a-t-il indiqué.



Pour le numéro un du Kanem, "les individus mal intentionnés veulent s'enrichir sur le dos de la jeunesse en leur vendant le rêve d'une belle vie de l'autre côté".



"Ces jeunes, lorsqu'ils arrivent en Lybie, sont utilisés comme mercenaires ou contraints à travailler dans les champs de mines et lorsqu'ils souhaitent rentrer au bercail, ils n'ont plus la possibilité. La plupart ne prennent conscience de la réalité qu'une fois sur le terrain", souligne le général Ousman Brahim Djouma.



Raison pour laquelle il lance un appel vibrant pour "dénoncer avec véhémence ce phénomène". À côté, les autorités provinciales ont mis sur pied une stratégie de réplique. "De notre côté, la lutte est axée contre les transporteurs. Qu'ils sachent que nous sommes en collaboration avec les autorités et que tout véhicule transportant illégalement des jeunes vers la Lybie sera saisit automatiquement et remis à la disposition de l'État", a-t-il précisé.



Par ailleurs, "des mesures adéquates et nécessaires afin d'occuper ces jeunes en les aidant à créer des activités génératrices de revenus doivent être prises',' a renseigné le gouverneur. Dans ce sens, le général Ousman Brahim Djouma appelle à l'appui de "l'État et des ONG" afin que ces jeunes soient "financièrement autonomes".