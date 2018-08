TCHAD Ministre des Finances : "le président sait très bien que parfois, on ne peut rien contre ces gens"

Alwihda Info | Par Info Alwihda - 24 Août 2018 modifié le 24 Août 2018 - 12:38









"Le chef de l'Etat a compris que dans ce pays là, les gens ont la tête dure. Ceux là même que le chef de l'Etat promeut dans des grands postes ne l'aident pas du tout. Ils ont la tête dure, ils ne l'écoutent pas. Le chef de l'Etat parle, dès qu'ils sortent, ils font la même chose, et il sait très bien que parfois, nous même on ne peut rien contre ces gens là parce qu'ils sont têtus", a expliqué Issa Mahamat Abdelmamout.



Le ministre des Finances et du Budget entend défier ces personnes qui font obstacle au développement du pays. "Nous on dit, eux ils font, je conçois que c'est une manière de nous forcer la main. Je vais faire dans la rigueur la plus totale possible. Je m'en fou de qui que ce soit, sauf Dieu, et le chef de l'Etat qui m'a nommé. Nous allons renvoyer. On ne tient pas compte des considérations, des fils de ceux-ci ou de celui-là, le fils de tel. Non, non, non. Le plus sérieux, le plus honnête, celui qui veut aider le pays, c'est celui-là qui est notre frère, notre ami", a averti le ministre.

"Si la Bible et le Coran n'ont pas pu éduquer ces gens, notre discours ne va pas les éduquer."

Détaillant sa stratégie, le ministre a promis de sillonner tous le pays. "Personnellement, je vais faire le tour de tous les hôtels des impôts. Nous allons sillonner tout le Tchad, démettre des gens, renvoyer, arrêter des gens, ça sera le lot de tous les jours.



Evoquant un manque d'éducation, Issa Mahamat Abdelmamout a expliqué que "au Tchad, nous avons des musulmans et des chrétiens. Si la Bible et le Coran n'ont pas pu éduquer ces gens, notre discours ne va pas les éduquer. Prêcher ne va pas les éduquer. Ce sont des gens très conscients, qui prient matin, midi, soir. Le dimanche, ils sont dans des églises, le vendredi dans des mosquées. Ca ne sert à rien même de parler, il faut agir. Il faudrait frapper seulement, il faudrait corriger. Il n'y a pas un discours qui fait plus peur que le discours des religieux, du Coran ou de la Bible. Nous sommes dans un pays où la majorités sont des chrétiens ou des musulmans, mais ils n'ont plus peur. Il faudrait seulement les sanctionner, les frapper, les envoyer en prison".

"Qu'il n'y ait pas deux poids, deux mesures quand il y a une faute."

Le ministre a estimé qu'il ne doit pas y avoir deux poids, deux mesures en cas de faute. "Nous même de notre côté, il ne faudrait pas qu'on tienne un discours et qu'on fasse le contraire. On dit ce qu'on pense, on sélectionne le meilleur, on les nomme, on les surveille, et qu'il n'y ait pas deux poids, deux mesures quand il y a une faute", selon lui.



"Il ne faudrait pas, parceque c'est le proche de tel, le laisser et taper sur l'autre. Là, les gens ne vont pas nous prendre pour des gens sérieux. Si quelqu'un commet une faute, il faudrait se départir de tout sentiment de tribalisme ou de fraternité. Il faudrait simplement le sanctionner conformément aux textes en vigueur", a souligné Issa Mahamat Abdelmamout. Au cours d'un entretien à la RNT, le ministre des Finances et du Budget, Issa Mahamat Abdelmamout, est revenu sur la descente inopinée du chef de l'Etat dans les locaux de la douane, quelques semaines après une initiative similaire du ministre."Le chef de l'Etat a compris que dans ce pays là, les gens ont la tête dure. Ceux là même que le chef de l'Etat promeut dans des grands postes ne l'aident pas du tout. Ils ont la tête dure, ils ne l'écoutent pas. Le chef de l'Etat parle, dès qu'ils sortent, ils font la même chose, et il sait très bien que parfois, nous même on ne peut rien contre ces gens là parce qu'ils sont têtus", a expliqué Issa Mahamat Abdelmamout.Le ministre des Finances et du Budget entend défier ces personnes qui font obstacle au développement du pays. "Nous on dit, eux ils font, je conçois que c'est une manière de nous forcer la main. Je vais faire dans la rigueur la plus totale possible. Je m'en fou de qui que ce soit, sauf Dieu, et le chef de l'Etat qui m'a nommé. Nous allons renvoyer. On ne tient pas compte des considérations, des fils de ceux-ci ou de celui-là, le fils de tel. Non, non, non. Le plus sérieux, le plus honnête, celui qui veut aider le pays, c'est celui-là qui est notre frère, notre ami", a averti le ministre.Détaillant sa stratégie, le ministre a promis de sillonner tous le pays. "Personnellement, je vais faire le tour de tous les hôtels des impôts. Nous allons sillonner tout le Tchad, démettre des gens, renvoyer, arrêter des gens, ça sera le lot de tous les jours.Evoquant un manque d'éducation, Issa Mahamat Abdelmamout a expliqué que "au Tchad, nous avons des musulmans et des chrétiens. Si la Bible et le Coran n'ont pas pu éduquer ces gens, notre discours ne va pas les éduquer. Prêcher ne va pas les éduquer. Ce sont des gens très conscients, qui prient matin, midi, soir. Le dimanche, ils sont dans des églises, le vendredi dans des mosquées. Ca ne sert à rien même de parler, il faut agir. Il faudrait frapper seulement, il faudrait corriger. Il n'y a pas un discours qui fait plus peur que le discours des religieux, du Coran ou de la Bible. Nous sommes dans un pays où la majorités sont des chrétiens ou des musulmans, mais ils n'ont plus peur. Il faudrait seulement les sanctionner, les frapper, les envoyer en prison".Le ministre a estimé qu'il ne doit pas y avoir deux poids, deux mesures en cas de faute. "Nous même de notre côté, il ne faudrait pas qu'on tienne un discours et qu'on fasse le contraire. On dit ce qu'on pense, on sélectionne le meilleur, on les nomme, on les surveille, et qu'il n'y ait pas deux poids, deux mesures quand il y a une faute", selon lui."Il ne faudrait pas, parceque c'est le proche de tel, le laisser et taper sur l'autre. Là, les gens ne vont pas nous prendre pour des gens sérieux. Si quelqu'un commet une faute, il faudrait se départir de tout sentiment de tribalisme ou de fraternité. Il faudrait simplement le sanctionner conformément aux textes en vigueur", a souligné Issa Mahamat Abdelmamout.





Dans la même rubrique : < > Tchad : décret de nomination du 23 août 2018 N'Djamena : la Mairie instaure une journée de salubrité tous les samedis matin Tchad : compte-rendu du conseil des ministres du jeudi 23 août 2018