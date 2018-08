TCHAD Tchad : "on est harcelés, on est fatigués", les révélations glaçantes d'un ministre

Alwihda Info | Par Info Alwihda - 24 Août 2018 modifié le 24 Août 2018 - 08:03









"Depuis que je suis nommé ministre, ​des hauts cadres de ce pays, il y en a beaucoup qui me demandent de placer leurs proches à gauche, à droite. Ils harcèlent le directeur général des douanes, ils harcèlent le ministre des Finances, des ministres, des généraux, des députés. On est harcelés, on est fatigués : place moi untel à tel coin, place moi celui-là au pont, au conteneur, à ceci, c'est pour faire quoi ?", a expliqué le ministre des Finances.



Le ministre accuse des personnes qui sont "tapis dans l'ombre à N'Djamena". Il explique ce qu'il qualifie de "malheur du Tchad". D'après lui : "les gens sont en ville, ils envoient leurs parents dans les postes de douanes et ils se partagent l'argent". Ces personnes exercent des pressions sur lui, ses collègues ministres, ou encore des haut-cadres de l'administration.

"Nous allons tous les balayer. Que ça plaise ou non, nous allons tous les balayer."

Pour Issa Mahamat Abdelmamout, "quand un ministre ou un général t'appelle et te dit place mon fils dans tel coin, c'est pour aller voler". Selon lui, "plus ils en ont, plus ils veulent encore prendre et laisser le pays dans le délabrement total. Ils s'en foutent. Mais ils oublient, si on vole trop, on va mettre le pays à genoux".



S'estimant "fatigué" des pressions, le ministre n'entend toutefois pas se reposer et promet un grand balayage ;"que ça plaise ou non, nous allons tous les balayer", a-t-il insisté, ajoutant que "les gens ne vont pas mourir de faim continuellement".



