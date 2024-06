Mobilisation de la CELIAF pour la promulgation du Code domanial et foncier au Tchad

Dans ce contexte, la Cellule de Liaison et d'Information des Associations Féminines (CELIAF) joue un rôle de premier plan dans la défense des droits fonciers des femmes et des jeunes. L'organisation mène des actions de plaidoyer et de sensibilisation pour un accès plus juste et équitable à la terre.



En vue de promouvoir la culture démocratique et la participation civique des citoyens, en particulier des femmes et des jeunes, dans les provinces du Guéra (Mongo), de l'Ouaddaï (Abéché) et de la ville de N'Djaména, la CELIAF a mis en œuvre un projet avec le soutien financier de l'ONG américaine FHI360.



Dans le cadre de ce projet, la CELIAF a organisé une rencontre avec ses alliés le vendredi 28 juin à la Maison des Médias à N'Djaména. Cette rencontre avait pour objectif de développer une stratégie commune pour influencer les acteurs politiques et plaider auprès du parlement et du gouvernement en faveur de la promulgation du code domanial et foncier.



La promulgation du code domanial et foncier est une revendication majeure de la CELIAF et de ses alliés. Ce code permettrait de sécuriser les droits fonciers des femmes et des jeunes; lutter contre les discriminations foncières; promouvoir une gestion équitable et transparente des ressources foncières et contribuer à la paix et à la stabilité sociale.



La rencontre du 28 juin a permis aux participants d'identifier les acteurs clés à cibler pour le plaidoyer en faveur du code domanial et foncier. Ils ont également élaboré un plan d'action pour mener des actions de sensibilisation et de mobilisation auprès des citoyens, des autorités et des décideurs politiques.



La mobilisation de la CELIAF et de ses alliés pour la promulgation du code domanial et foncier constitue une étape importante dans la lutte pour l'accès à la terre et à la propriété foncière au Tchad. La réussite de ce plaidoyer permettra de renforcer les droits fonciers des femmes et des jeunes, de promouvoir l'équité et la justice sociale, et de contribuer à un développement socio-économique durable du pays.