Moçambique – Prevenção E Combate à COVID-19: Ministério da Saúde (MISAU) recebe Viseiras e lança iniciativa de angariação de 40 mil máscaras para Cabo Delgado

O Ministério da Saúde (MISAU), recebeu ontem, Quinta-feira, 23 de Abril, um donativo constituído por mil viseiras, numa iniciativa do empresário Moçambicano, Salimo Abdula. Também conhecidas como máscaras do tipo face shield, as viseiras tornaram-se um equipamento de grande importância para profissionais de saúde que actuam no combate à COVID-19 no mundo. O equipamento de […]

