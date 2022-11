Mondial 2022 : le Cameroun demeure en vie grâce à l'attaquant Aboubakar

Nommé joueur du match, Vincent Aboubakar a salué le travail de ses coéquipiers lors du match Cameroun - Serbie à la Coupe du monde de la FIFA 2022.



Si cela est notamment dû à la force de frappe collective des Serbes, impossible de ne pas évoquer le rôle de premier plan joué par Vincent Aboubakar dans le retour inattendu du Cameroun alors que la victoire semblait définitivement avoir choisi le camp européen.



S'ils n'ont pas su renverser complètement la table, les Camerounais avaient la mine des grands jours au sortir de la pelouse et tous apparaissaient reconnaissants envers leur meneur Aboubakar. "C'est notre capitaine, c'est notre leader et peu importe qu'il soit sur le banc ou sur le terrain, il montre toujours la bonne habitude, il montre toujours le bon exemple au groupe", a salué son coéquipier Gaël Ondoua, joueur d'Hanovre en Allemagne.



Vincent Aboubakar n'avait jamais marqué en 5 apparitions en Coupe du Monde, lui qui avait pourtant pris part à Afrique du Sud 2010 et Brésil 2014. C'est désormais chose faite grâce à ses capacités de dévoreur d'espace. "Quand le coach m'a appelé, j'ai compris qu'il fallait que j'emmène de la profondeur", a-t-il révélé après la rencontre. "J'ai vu hier le match du Maroc, ils ont mis tellement d'intensité. J'ai transmis le message aux coéquipiers : il faut qu'on mette de l'envie, de la volonté. La victoire va passer par là. Aujourd'hui, on a mis de la volonté, de l'envie; mais ce n'est qu'un match nul. Il faut continuer à garder cet état d'esprit."



De quel chapeau Aboubakar a-t-il donc sorti ces 11 minutes exceptionnelles qui feront date pour le Cameroun ? "Je m'entraîne avec lui chaque jour, il fait des choses folles", ajoute Gaël Ondoua. "C'est un joueur de classe mondiale, il a prouvé encore aujourd'hui qu'il est le leader de cette sélection." "C'est un grand joueur, il est très technique, il sait marquer des buts et il sait donner comme il a donné aujourd'hui à Choupo", ajoute le portier Devis Epassy.



Grâce à Aboubakar, le Cameroun a marqué ce lundi l'histoire de la meilleure façon.



