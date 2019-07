Mort de Dr. Yahya Abdallah Ahmat : Le Tchad perd un grand Imam

En 2013, des rumeurs ont circulé sur la possibilité qu'il soit nommé au poste de Président du Conseil supérieur des affaires Islamiques. Face à l'accroissement de jour en jour de sa popularité, les oulémas du Tchad voyaient en lui une personnalité intellectuelle hors norme et conseillaient aux autorités supérieures du Tchad de lui confier la charge du Conseil des affaires Islamiques en raison de ses entrées dans les milieux religieux dans le monde musulman et occidental.



Son organisation caricature Al Rachad, impliquée dans l'aide humanitaire apportée aux plus démunis et qu'il dirigeait depuis plusieurs années, avait été censurée par le ministère de l'Intérieur.



En 2012, il avait réussi à convaincre une ONG libyenne de voler au secours des plus démunis au Tchad. Résultat, l'ONG libyenne avait affrété trois gros avions transportant un important chargement de vivres destinée à l'ONG Al Rachad. Dr. Yahya avait décidé que la distribution se fasse sur tout le territoire, sans tenir compte de l'appartenance religieuse.



Ses détracteurs l'ont souvent accusé d'être un intégriste ayant des liens solides avec Boko Haram. Convoqué plusieurs fois pour audition et malgré le résultat d'une enquête qui l'a blanchi, le ministère de l'intérieur avait décidé d'interdire l'organisation caritative Al Rachad.



Malgré l'interdiction de son ONG au Tchad, Dr. Yahya Abakar était considéré par les pays musulmans comme un grand théologien de l'Islam moderne que le Tchad n'a pas su exploiter.



Du 20 au 21 décembre 2013, il a participé brillamment en Turquie au troisième congrès international de la ligue des intellectuels musulmans. Prenant la parole, Dr. Yahya a appelé le monde musulman a condamné la violence et à prôner un islam moderne.